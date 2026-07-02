Три бизнесмена идут под суд за мошенничество на 190 млн с очистными на Голодном

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело на троих руководителей коммерческих фирм. Субподрядчиков и подрядчика обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Они увели более 190 миллионов рублей при строительстве очистных сооружений на острове Голодный в Волгограде. По ч. 4 ст. 159 УК РФ коммерсантам грозит до 10 лет колонии со штрафом, сообщили в областной прокуратуре.