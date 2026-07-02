Пожар произошел в административном здании на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Возгорание было выявлено в одном из помещений, которое находится на первом этаже здания на улице Кулакова. На месте задействованы пожарно-спасательные подразделения.
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