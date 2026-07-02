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Поезда, следующие через Нижегородскую область, задерживаются в пути

На перегоне Корса — Арск сошли с рельсов грузовые вагоны.

Источник: Время

Пассажирские поезда, следующие через Нижегородскую область, отстают от графика из-за схода двух вагонов грузового поезда на перегоне Корса — Арск в 2 часа 50 минут в четверг, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД — филиала ОАО «РЖД».

В компании отметили, что пострадавших и угрозы для экологии нет. Движение на перегоне было временно приостановлено. В 5 часов 19 минут открыли движение по одному пути. Поезда на участке следуют со сниженной скоростью.

С отставанием от графика следуют поезда№ 215 Барнаул — Адлер, № 6401 Шемордан — Казань, № 112 Москва — Круглое Поле, № 96 Москва — Барнаул, № 82 Москва — Улан-Удэ, № 26 Москва — Ижевск, № 52 Нижний Новгород — Ижевск, № 7124 Казань — Ижевск, № 6421 Казань — Сосновка.

Для устранения последствий схода на месте работают два восстановительных поезда. Причины произошедшего устанавливаются.

«Горьковская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для введения задержанных поездов в график движения», — говорится в сообщении.

Напомним, что ретроэлектричка «Красная птица» отправится в Семенов 11 июля.