Поезда, следующие через Нижегородскую область, задерживаются в пути

Пассажирские поезда, следующие через Нижегородскую область, отстают от графика из-за схода двух вагонов грузового поезда на перегоне Корса — Арск в 2 часа 50 минут в четверг, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД — филиала ОАО «РЖД».
В компании отметили, что пострадавших и угрозы для экологии нет. Движение на перегоне было временно приостановлено. В 5 часов 19 минут открыли движение по одному пути. Поезда на участке следуют со сниженной скоростью.
С отставанием от графика следуют поезда№ 215 Барнаул — Адлер, № 6401 Шемордан — Казань, № 112 Москва — Круглое Поле, № 96 Москва — Барнаул, № 82 Москва — Улан-Удэ, № 26 Москва — Ижевск, № 52 Нижний Новгород — Ижевск, № 7124 Казань — Ижевск, № 6421 Казань — Сосновка.
Для устранения последствий схода на месте работают два восстановительных поезда. Причины произошедшего устанавливаются.
«Горьковская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для введения задержанных поездов в график движения», — говорится в сообщении.
Напомним, что ретроэлектричка «Красная птица» отправится в Семенов 11 июля.