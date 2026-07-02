Депутат Рады Скороход: к покушению на Ермолаева может быть причастна Украина

В частности, по ее словам, Ермолаев давал показания неким западным структурам на украинских политических деятелей. «О том, что Ермолаев дает показания, — об этом тоже знали, и он дает показания не совсем в Евросоюзе, и там интереснейшая история, кому он дает эти показания. У нас же разные западные партнеры, и они чаще всего любят кого-то “взять на соглашение”, а потом, используя это соглашение, якобы дать человеку жить дальше спокойно, но иметь неопровержимые показания на других», — сказала она в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому.
По словам депутата, у неназванных западных структур, которые не связаны с Европейским союзом, возможно, было заключено некое соглашение с Ермолаевым, что и могло сподвигнуть украинские власти совершить покушение на него. «Поэтому вполне возможно, что, узнав об этом, наши высокопоставленные чины решили, что нет человека — нет проблемы. Даже невзирая на те правила международные негласные, которые существуют в отношении Монако», — добавила она.
29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. Трое пострадавших получили серьезные ранения. Телеканал BFMTV утверждал, что один из раненых — Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Ермолаев вышел из гражданства Украины в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции. Как сообщила газета Nice-Matin, злоумышленник поджидал жертву у входа в жилой дом на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла почти час.
Прокуратура Монако начала расследование по факту данного происшествия в связи с «покушением на убийство». Изначально власти княжества называли произошедшее терактом, однако позже отказались от такой формулировки. Как сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит Служба безопасности Украины (СБУ). При этом издание озвучило версию о том, что это было «скорее предупреждение, чем преднамеренная попытка убийства».