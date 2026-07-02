Депутат Рады Скороход: к покушению на Ермолаева может быть причастна Украина

В частности, по ее словам, Ермолаев давал показания неким западным структурам на украинских политических деятелей. «О том, что Ермолаев дает показания, — об этом тоже знали, и он дает показания не совсем в Евросоюзе, и там интереснейшая история, кому он дает эти показания. У нас же разные западные партнеры, и они чаще всего любят кого-то “взять на соглашение”, а потом, используя это соглашение, якобы дать человеку жить дальше спокойно, но иметь неопровержимые показания на других», — сказала она в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому.