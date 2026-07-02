Суд отстранил от участия в деле нового адвоката Ульянова

В Центральном районном суде Волгограда в эти минуты проходит второе по счету заседание по уголовному делу в отношении блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательствах, в том числе в составе лиц по предварительному сговору. Как сообщает из зала суда корреспондент ИА «Высота 102», подсудимый представил сегодня своего нового адвоката — Виталия Григорьева. Однако суд к участию в процессе известного юриста не допустил.
О том, что представлять интересы Ульянова планирует в ходе судебного следствия Виталий Григорьев, стало известно еще до начала заседания. Но, как только оно стартовало, представитель гособвинения заявил ходатайство об отводе Григорьева.
— Прокурор ходатайствовал об отводе адвоката Григорьева, так как он защищал Дайлиденко, который проходит по делу в качестве свидетеля, — сообщает корреспондент «Высоты 102».
Сам Виталий Григорьев на это парировал:
— То, что Дайлиденко отнесен к стороне обвинения, ничего не значит. Противоречий с позицией Ульянова в его показаниях нет. Законных оснований для отвода меня как защитника Ульянова не имеется.
В итоге, рассмотрев ходатайство прокуратуры, судья приняла решение об отстранении адвоката от участия в деле. Алексею Ульянову предложили юридическую помощь Милены Французовой, но такой вариант подсудимого не устроил.
— С этим адвокатом я не буду продолжать. Я просто буду молчать. Ведите без меня. Все, доброго дня! — заявил блогер.
Отказ Ульянова оставили без удовлетворения. Суд аппелирует к тому, что подсудимому уже предоставляли время для поиска адвоката. На общение с новым защитником блогеру предоставили 30 минут и объявили перерыв на это время. В ходе паузы Виталий Григорьев прокомментировал решение суда журналистам:
— Я не мог бы участвовать в деле, если интересы противоречат интересам того человека, на допросе которого я присутствовал [Дайлиденко]. Он выступает на стороне защиты Ульянова. Вместе с тем позиция Ульянова и позиция Дайлиденко нисколько не противоречат друг другу. На мой взгляд, законных оснований для моего отвода нет. Малейших нестыковок, которые могут повлиять на защиту Ульянова, нет. Мы к такой позиции суда были готовы, я предупреждал Алексея Владимировича об этом. Неясно, почему не отвели защитника по назначению. Теперь Ульянову навязывают защитника. Можно было дать шанс, как такового злоупотребления своим правом не было. Дайлиденко сейчас находится в местах лишения свободы, поэтому его участия в процессе сейчас не ожидается.
Отметим, что перед началом заседания Алексей Ульянов в разговоре с представителями СМИ подчеркнул, что хотел бы лично присутствовать в зале суда. Пока что он, как и в прошлый раз, участвует в процессе посредством видеосвязи, находясь в ЛИУ-15. При этом подсудимый, по мнению журналистов, выглядит уже значительно лучше — вполне здоровым и полным сил.
Напомним, что в августе 2022 года главу нескольких коммерческих организаций Игоря Дайлиденко (на тот момент он уже пребывал в статусе полковника МВД в отставке — Прим.ред.) признали виновным в невыплате зарплаты работникам, а также в двух эпизодах растраты вверенного ему имущества в особо крупном размере. Как установлено было судом Кумылженского района, преступные действия Дайлиденко потянули в общей сложности более чем на 18 млн рублей. С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил Дайлиденко к 5 годам колонии общего режима — выйти на свободу он должен, таким образом, через пару лет.
Менее, чем через год, — с января 2023 года Алексей Ульянов стал активно писать в своем блоге на ЖЖ о «репрессиях» в отношении семьи Дайлиденко, упоминая при этом партнера осужденного — Рашида Карсакова. Тон публикаций явно свидетельствовал о том, что «правозащитник» Ульянов очевидно симпатизирует и сочувствует осужденному Дайлиденко.
В ходе судебного процесса, на котором Ульянову избирали меру пресечения, он подтвердил, что за все его посты Дайлиденко платил ему деньги.