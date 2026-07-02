Суд отстранил от участия в деле нового адвоката Ульянова

— Я не мог бы участвовать в деле, если интересы противоречат интересам того человека, на допросе которого я присутствовал [Дайлиденко]. Он выступает на стороне защиты Ульянова. Вместе с тем позиция Ульянова и позиция Дайлиденко нисколько не противоречат друг другу. На мой взгляд, законных оснований для моего отвода нет. Малейших нестыковок, которые могут повлиять на защиту Ульянова, нет. Мы к такой позиции суда были готовы, я предупреждал Алексея Владимировича об этом. Неясно, почему не отвели защитника по назначению. Теперь Ульянову навязывают защитника. Можно было дать шанс, как такового злоупотребления своим правом не было. Дайлиденко сейчас находится в местах лишения свободы, поэтому его участия в процессе сейчас не ожидается.