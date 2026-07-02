Нижегородские поезда идут с опозданием из-за схода грузовых вагонов в Татарстане

На время проведения работ движение на перегоне было полностью остановлено. Уже в 05:19 железнодорожники открыли движение по одному пути, однако составы продолжают проходить участок со сниженной скоростью. Из-за этого от графика отстают девять пассажирских поездов, в том числе следующие через Нижегородскую область.