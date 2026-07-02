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Нижегородские поезда идут с опозданием из-за схода грузовых вагонов в Татарстане

Движение на участке Горьковской железной дороги организовано по одному пути.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области с опозданием следуют четыре пассажирских поезда. Изменения в расписании связаны со сходом двух вагонов грузового поезда на перегоне Корса — Арск в Татарстане. В числе задержанных составов — № 112 Москва — Круглое Поле, № 96 Москва — Барнаул, № 82 Москва — Улан-Удэ и № 52 Нижний Новгород — Ижевск, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Инцидент произошел около 02:50 2 июля. По данным ГЖД, с рельсов сошли два вагона грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы для окружающей среды также не возникло. Для ликвидации последствий к месту происшествия направили два восстановительных поезда.

На время проведения работ движение на перегоне было полностью остановлено. Уже в 05:19 железнодорожники открыли движение по одному пути, однако составы продолжают проходить участок со сниженной скоростью. Из-за этого от графика отстают девять пассажирских поездов, в том числе следующие через Нижегородскую область.

Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы и принимают меры, чтобы как можно быстрее вернуть движение поездов в привычный график. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное время отправления и прибытия поездов в приложении «РЖД Пассажирам» или на официальном сайте компании.