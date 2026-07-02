Ребенка госпитализировали после поездки на самокате в Нижегородской области

В Чкаловском округе 1 июля произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием электросамоката, в результате которого пострадал 12‑летний мальчик. Информацию предоставила пресс‑служба ГИБДД по Нижегородской области.
Инцидент случился на улице Белинского в Чкаловске: подросток, управляя электросамокатом, потерял контроль над транспортным средством — самокат опрокинулся.
С полученными травмами ребёнка доставили в Чкаловскую центральную районную больницу. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать детали произошедшего.
Ранее в Нижнем Новгороде машина сбила шестилетнего ребенка на самокате.