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Ребенка госпитализировали после поездки на самокате в Нижегородской области

Подросток, управляя электросамокатом, потерял контроль над транспортным средством — самокат опрокинулся.

В Чкаловском округе 1 июля произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием электросамоката, в результате которого пострадал 12‑летний мальчик. Информацию предоставила пресс‑служба ГИБДД по Нижегородской области.

Инцидент случился на улице Белинского в Чкаловске: подросток, управляя электросамокатом, потерял контроль над транспортным средством — самокат опрокинулся.

С полученными травмами ребёнка доставили в Чкаловскую центральную районную больницу. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать детали произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде машина сбила шестилетнего ребенка на самокате.