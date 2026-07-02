В Хабаровском крае под грузовой поезд попал подросток

«2 июля около 17.00 (время местное) на станции Хор Дальневосточной железной дороги в районе имени Лазо Хабаровского края грузовым поездом травмирован несовершеннолетний 2012 г.р. Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь», сказано в сообщении.