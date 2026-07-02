В Хабаровском крае под грузовой поезд попал подросток

В Хабаровском крае несовершеннолетний попал под грузовой поезд, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«2 июля около 17.00 (время местное) на станции Хор Дальневосточной железной дороги в районе имени Лазо Хабаровского края грузовым поездом травмирован несовершеннолетний 2012 г.р. Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь», сказано в сообщении.
Предварительно подросток переходил пути в оборудованном месте. Приближался состав, но, поскольку мальчик был в наушниках, то не услышал поезд.
Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению детского травматизма. На место происшествия выехал Хабаровский транспортный прокурор Денис Челышев.