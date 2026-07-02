Ракетная опасность объявлена в Воронежской области 2 июля днем

2 июля в 15:01 в Воронежской области завыли сирены.
— В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения, — написал в своих соцсетях губернатор Александр Гусев.
Тем жителям, которые находятся дома, глава региона советует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную и кладовую.
А тем, кто сейчас на улице, чиновник настоятельно рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
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