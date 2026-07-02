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Сирены взвыли в Воронеже и области 2 июля: объявлена ракетная опасность

Особый режим действует в регионе с 15:01.

Источник: Аргументы и факты

Ракетную опасность объявили на территории Воронежской области днём в четверг, 2 июля.

Тревожные сирены включили в столице Черноземья и районах области в 15:01.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал местных жителей губернатор Александр Гусев.

Накануне власти напомнили жителям областного центра, где найти временные укрытия, в которых следует находиться до отбоя особого режима.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что за ночь в небе над пятью районами Воронежской области уничтожили восемь БПЛА.

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