Сирены взвыли в Воронеже и области 2 июля: объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили на территории Воронежской области днём в четверг, 2 июля.
Тревожные сирены включили в столице Черноземья и районах области в 15:01.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал местных жителей губернатор Александр Гусев.
Накануне власти напомнили жителям областного центра, где найти временные укрытия, в которых следует находиться до отбоя особого режима.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что за ночь в небе над пятью районами Воронежской области уничтожили восемь БПЛА.
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