Пенсионер из Челябинска отдал мошенникам более 12 миллионов рублей

Пожилой житель Челябинска потерял более 12 миллионов рублей после звонка мошенников, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Мужчине поступил вызов якобы от сотрудника Пенсионного фонда. Аферист говорил о необходимости перерасчета пенсии, для чего нужно было назвать поступивший код. Мужчина доверился «работнику» и раскрыл нужные мошеннику цифры.
Позже пенсионеру позвонили еще раз и сообщили о попытке взлома аккаунта «Госуслуг». Челябинца убедили, что его деньгами спонсируют недружественное государство. Чтобы это предотвратить, нужно перевести средства на безопасный счет.
Пенсионер посоветовался с дочерью, она одобрила решение сохранить сбережения. Мужчина снял со счета более 12 миллионов рублей и передал их курьеру. Так деньги оказались у аферистов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ищет преступников. Напомним, месяц назад президент России Владимир Путин подписал закон о введении нового пакета мер защиты людей от телефонных и интернет-мошенников.