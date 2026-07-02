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Пенсионер из Челябинска отдал мошенникам более 12 миллионов рублей

Аферисты звонили ему от имени Пенсионного фонда и «Госуслуг».

Источник: 1obl.ru

Пожилой житель Челябинска потерял более 12 миллионов рублей после звонка мошенников, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчине поступил вызов якобы от сотрудника Пенсионного фонда. Аферист говорил о необходимости перерасчета пенсии, для чего нужно было назвать поступивший код. Мужчина доверился «работнику» и раскрыл нужные мошеннику цифры.

Позже пенсионеру позвонили еще раз и сообщили о попытке взлома аккаунта «Госуслуг». Челябинца убедили, что его деньгами спонсируют недружественное государство. Чтобы это предотвратить, нужно перевести средства на безопасный счет.

Пенсионер посоветовался с дочерью, она одобрила решение сохранить сбережения. Мужчина снял со счета более 12 миллионов рублей и передал их курьеру. Так деньги оказались у аферистов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ищет преступников. Напомним, месяц назад президент России Владимир Путин подписал закон о введении нового пакета мер защиты людей от телефонных и интернет-мошенников.