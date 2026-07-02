В Перми суд продлил меру пресечения бывшему главвравчу краевого онкодиспансера

В ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник активно возражали и ходатайствовали о замене домашнего ареста на запрет определенных действий. Суд заслушал всех участников процесса, изучил представленные материалы и принял решение продлить меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 сентября 2026 года.