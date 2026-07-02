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В Перми суд продлил меру пресечения бывшему главвравчу краевого онкодиспансера

Судебным решением отказано в удовлетворении ходатайства защиты.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский районный суд Перми рассмотрел материалы о продлении меры пресечения бывшему главному врачу Государственного учреждения здравоохранения «Пермский краевой онкологический диспансер». Топ-менеджера обвиняют в совершении двух особо тяжких преступлений — получение взяток в особо крупном размере.

В ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник активно возражали и ходатайствовали о замене домашнего ареста на запрет определенных действий. Суд заслушал всех участников процесса, изучил представленные материалы и принял решение продлить меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 сентября 2026 года.

«В удовлетворении ходатайства защиты отказано», — сообщила пресс-служба районного суда.