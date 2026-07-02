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В Брянской области дрон атаковал автобус Минск — Анапа, есть пострадавшие

Атака БПЛА на пассажирский автобус произошла сегодня около 11:55 в Брянской области. В результате удара пострадали два водителя из Гомельской области, им оказана медицинская помощь на месте.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Брянской области на автостоянке беспилотник ударил в пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа. В момент атаки в салоне находились 19 пассажиров. Об этом сообщает белорусский телеканал «Первый информационный».

Инцидент произошел сегодня около 11:55 в районе населенного пункта Красная Гора. В результате удара БПЛА легкие ранения получили два водителя, уроженца Гомельской области. Им на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

Из Гомеля к месту происшествия уже выехала специальная группа для эвакуации граждан и экипажа.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя атаку, отметил, что удар дрона ВСУ по автобусу «Минск — Анапа» — продуманная стратегия Киева, которая не обошлась без одобрения западных спонсоров.

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