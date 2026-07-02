В Брянской области на автостоянке беспилотник ударил в пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа. В момент атаки в салоне находились 19 пассажиров. Об этом сообщает белорусский телеканал «Первый информационный».
Инцидент произошел сегодня около 11:55 в районе населенного пункта Красная Гора. В результате удара БПЛА легкие ранения получили два водителя, уроженца Гомельской области. Им на месте оказали необходимую медицинскую помощь.
Из Гомеля к месту происшествия уже выехала специальная группа для эвакуации граждан и экипажа.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя атаку, отметил, что удар дрона ВСУ по автобусу «Минск — Анапа» — продуманная стратегия Киева, которая не обошлась без одобрения западных спонсоров.