В Волгограде трех бизнесменов осудят за многомиллионную аферу на строительстве очистных

Силовики выяснили, что руководители компаний в период с декабря 2020 года по март 2023 года похитили более 190 млн рублей путем замены оборудования на очистных сооруженияхна более низкое по стоимости. При этом изменения в проектно-сметную документацию не вносились, цена контракта не снижалась.