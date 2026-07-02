Трехлетний ребенок пострадал в массовом ДТП в Хабаровском крае

По предварительным данным ГАИ Хабаровского края, сегодня в 18:30 на 124 км федеральной автодороги А-370 «Уссури» Вяземского района, водитель автомобиля «Лада Веста», ехавший из Владивостока в Хабаровск, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями «Хонда Аккорд» и «Тойота Приус».
В результате происшествия водитель «Лады Весты» 1972 года рождения скончался до приезда врачей. Пятеро участников ДТП, в том числе ребенок 2023 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.
Инспекторы уточнили, что двое детей, один из которых пострадал, перевозились в «Хонде Аккорд» без детских кресел.
На месте происшествия работают сотрудники районной ГАИ и следственно-оперативная группа.