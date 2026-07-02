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Ракетный удар угрожал Воронежской области больше получаса днём 2 июля

Отбой особого режима отменили в 15:35.

Источник: АиФ Воронеж

Отбой ракетной опасности на территории Воронежской области объявили в 15:35 четверга, 2 июля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.

Особый режим действовал в регионе больше получаса. Информации о сбитых за это время воздушных целях не поступало.

Напомним, что теперь при объявлении ракетной опасности в регионе тревожные сирены звучат дважды.

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