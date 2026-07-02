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В Москве задержали члена партии «Яблоко» Перепелицу

В Москве задержана член партии «Яблоко» Елена Перепелица. Об этом сообщается в Telegram-канале политической организации.

Источник: yabloko_press / Telegram

«Сегодня, 2 июля, в Москве была задержана Елена Перепелица — член “Яблока”. По имеющейся информации, причиной стали пожертвования запрещенной организации в прошлом. Елена Валерьевна в настоящий момент находится в СК по СВАО. В ближайшее время к ней приедет адвокат», — говорится в сообщении.

Елене Перепелице 60 лет. Как уточняет партия, она является ее членом с 2017 года. С того же года Перепелица входила в состав избирательных комиссий Москвы различных уровней, в том числе была членом территориальной избирательной комиссии района Марьина Роща.

РБК направил запрос в Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве и МВД по Москве.