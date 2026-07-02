В Дагестане задержали ОПГ, похитившую 110 тонн нефти из скважин

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против участников организованной преступной группы, которые занимались несанкционированным отбором нефти в Ногайском районе. Всего злоумышленники успели похитить не менее 110 тонн сырья. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по республике.