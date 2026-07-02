В Дагестане задержали ОПГ, похитившую 110 тонн нефти из скважин

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против участников организованной преступной группы, которые занимались несанкционированным отбором нефти в Ногайском районе. Всего злоумышленники успели похитить не менее 110 тонн сырья. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по республике.
По версии следствия, преступную группу в 2025 году создал местный житель. С сентября по март сообщники сливали нефть напрямую из скважин Ногайского района, после чего продавали похищенные нефтепродукты перерабатывающим предприятиям.
Чтобы обеспечить грузовикам с краденой нефтью беспрепятственный проезд, лидер ОПГ попытался подкупить сотрудника полиции. Он предложил силовику взятку в размере 200 тысяч рублей за покровительство. Полицейский сообщил о предложении руководству, после чего оперативники региональных управлений МВД и ФСБ задокументировали факт передачи денег.
К настоящему моменту задержаны четверо участников группировки. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об их аресте. Уголовное дело возбуждено по статьям о краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), и даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).