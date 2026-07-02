Ракетную опасность объявили в Воронеже и области второй раз за день

На территории Воронежской области днём четверга, 2 июля, объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Системы оповещения сработали в 15:47, спустя двенадцать минут после того, как в регионе отменили предыдущий режим ракетной опасности.
Глава региона напомнил, что людям, находящимся дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной, кладовой. В случае, если во время ракетной опасности человек оказался на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
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