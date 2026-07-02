В Шереметьево пассажир пытался вывезти 14 тысяч натуральных топазов и гранатов

Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку незаконного вывоза крупной партии ограненных полудрагоценных камней. Иностранец пытался улететь в Индию с грузом из 14 тысяч натуральных топазов и гранатов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Подозрительную коробку в ручной клади 37-летнего пассажира, вылетавшего рейсом в Дели, инспекторы обнаружили во время сканирования багажа на рентген-аппарате. Внутри находились упакованные в полиэтиленовые зип-пакеты минералы красного, коричневого и голубого цветов различных размеров.
Сам мужчина утверждал, что везет обычные декоративные стекла. Однако проведенная таможенная экспертиза установила, что все изъятые образцы являются натуральными ограненными топазами и гранатами. Их общая рыночная стоимость оценивается примерно в 10 миллионов рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.