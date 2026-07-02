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В Шереметьево пассажир пытался вывезти 14 тысяч натуральных топазов и гранатов

В аэропорту Шереметьево пресечена попытка незаконного вывоза крупной партии драгоценных камней. Пассажир рейса в Дели вез топазы и гранаты в полиэтиленовых пакетах, но экспертиза подтвердила их натуральное происхождение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку незаконного вывоза крупной партии ограненных полудрагоценных камней. Иностранец пытался улететь в Индию с грузом из 14 тысяч натуральных топазов и гранатов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Подозрительную коробку в ручной клади 37-летнего пассажира, вылетавшего рейсом в Дели, инспекторы обнаружили во время сканирования багажа на рентген-аппарате. Внутри находились упакованные в полиэтиленовые зип-пакеты минералы красного, коричневого и голубого цветов различных размеров.

Сам мужчина утверждал, что везет обычные декоративные стекла. Однако проведенная таможенная экспертиза установила, что все изъятые образцы являются натуральными ограненными топазами и гранатами. Их общая рыночная стоимость оценивается примерно в 10 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.