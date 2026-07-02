Вандалы разгромили благоустроенный парк Котовского в Кстове

Парк Котовского был обновлен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы инициативного бюджетирования «Вам решать!». Здесь появились новые прогулочные дорожки, современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха, пространство для массовых мероприятий, а также освещение и перголы с подсветкой. После благоустройства парк стал одним из самых популярных мест отдыха для жителей города.