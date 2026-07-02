Пенсионерка из Ростова отдала курьеру-мошеннику свыше 1,8 млн рублей

В донской столице пенсионерка отдала курьеру 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.74-летняя ростовчанка стала жертвой телефонных аферистов. В мае и июне женщине несколько раз звонил неизвестный, который назвался сотрудником надзорной службы в сфере связи. Мошенник убедил пожилую женщину, что её сбережения под угрозой, и предложил их спасти. Действуя по указкам афериста, пенсионерка встретилась с курьером и передала ему свои накопления. Сумма ущерба составила 1,8 млн рублей. После получения денег злоумышленники пропали, и женщина поняла, что её обманули. Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас оперативники ищут фигурантов и выясняют все обстоятельства произошедшего.