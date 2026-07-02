Подросток в наушниках попал под поезд в Хабаровском крае

В районе имени Лазо в Хабаровском крае грузовой поезд травмировал подростка, который шёл по путям в наушниках. Ребёнка доставили в больницу, сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.