Подросток в наушниках попал под поезд в Хабаровском крае

В районе имени Лазо в Хабаровском крае грузовой поезд травмировал подростка, который шёл по путям в наушниках. Ребёнка доставили в больницу, сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
Происшествие случилось 2 июля на станции Хор Дальневосточной железной дороги около 17:00 по местному времени. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
«По предварительным данным, мальчик переходил пути по оборудованному переходу перед приближающимся составом, но находился в наушниках и не услышал характерный звук», — сообщила hab.aif.ru Елена Красноярова.
На место выехал Хабаровский транспортный прокурор Денис Челышев. Он координирует работу правоохранительных органов.
Хабаровская транспортная прокуратура проверяет, как соблюдались требования безопасности на железной дороге. Отдельно будет дана оценка работе органов и учреждений профилактики, которые должны предупреждать детский травматизм.