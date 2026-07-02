Поиски пропавших в Туве девочек-подростков будут вести круглосуточно

В Кызыле продолжаются поиски двух пропавших школьниц 12 и 13 лет. Работы будут идти круглосуточно — ночью поиски в воде приостановят из-за небезопасности, но наземные продолжатся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Республике Тыва.
На место выехал министр внутренних дел Тувы генерал-майор Юрий Завьялов.
Напомним, что девочки ушли из домов 1 июля около 18:00 и до сих пор не вернулись.
В поисках задействованы полиция, МЧС, волонтёры, добровольные дружины, водолазы и беспилотники. На берегу Енисея найдены телефоны детей, а также обувь одной из них.
Известно, что обе девочки из многодетных семей, характеризуются положительно. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.
Ранее мы сообщали, что обувь одной из пропавших в Кызыле девочек нашли на берегу Енисея.