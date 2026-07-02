Воронежец на угнанной машине попал в аварию

Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого — 44-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчины знакомы, и ранее владелец неоднократно разрешал приятелю пользоваться машиной. Угонщик знал, что ключи обычно остаются в салоне. В пьяном виде он взял авто без разрешения, чтобы покататься. Но во время поездки по территории Панинского района попал в ДТП.