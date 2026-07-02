Губернатор Гусев доложил об отбое ракетной опасности в Воронежской области

Ракетную опасность отменили в Воронежской области в 16:13 четверга, 2 июля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
Особый режим действовал на территории региона 20 минут.
Отметим, что ракетную опасность в Воронежской области объявляли второй раз за день. Ранее она сохранялась больше получаса.
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