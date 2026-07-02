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Легковушка перевернулась после ДТП в Самаре 2 июля

В Самаре произошло ДТП на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Свободы.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 2 июля 2026 года, в Самаре произошло ДТП, в результате которого один из легковых автомобилей перевернулся. Об этом очевидцы сообщили «КП-Самара».

«На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Свободы перевернулась машина. Сейчас она лежит на газоне заваленная на бок. Внутри “перевертыша” женщина. Рядом стоит полно людей», — рассказал самарец.

О подробностях и количестве участников аварии пока ничего неизвестно. Также нет информации о наличии пострадавших.

Напомним, 66-летнюю женщину сбили насмерть на Ракитовском шоссе в Самаре, она обожала дачу и внучку. Также водителя внедорожника ждет суд за смерть отца двоих детей в центре города.