Легковушка перевернулась после ДТП в Самаре 2 июля

В четверг, 2 июля 2026 года, в Самаре произошло ДТП, в результате которого один из легковых автомобилей перевернулся. Об этом очевидцы сообщили «КП-Самара».
«На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Свободы перевернулась машина. Сейчас она лежит на газоне заваленная на бок. Внутри “перевертыша” женщина. Рядом стоит полно людей», — рассказал самарец.
О подробностях и количестве участников аварии пока ничего неизвестно. Также нет информации о наличии пострадавших.
Напомним, 66-летнюю женщину сбили насмерть на Ракитовском шоссе в Самаре, она обожала дачу и внучку. Также водителя внедорожника ждет суд за смерть отца двоих детей в центре города.