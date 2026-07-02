В центре сирийского Дамаска произошел взрыв, есть погибшие

В результате взрыва, прогремевшего 2 июля в кафе на улице ан-Наср в историческом центре Дамаска (район Хиджаз), погибли четыре человека, еще 11 получили ранения. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Директор службы скорой помощи доктор Ахмед аль-Бакур уточнил, что 10 пострадавших были доставлены в больницу «Аль-Муджтахид», еще один раненый направлен в госпиталь Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
На месте происшествия работают экстренные службы и подразделения безопасности. Район оцеплен, сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия для установления причин случившегося. На данный момент официальной информации о характере взрывного устройства или версиях о теракте власти Дамаска пока не представили.