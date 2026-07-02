В центре сирийского Дамаска произошел взрыв, есть погибшие

В результате взрыва, прогремевшего 2 июля в кафе на улице ан-Наср в историческом центре Дамаска (район Хиджаз), погибли четыре человека, еще 11 получили ранения. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.