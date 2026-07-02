Прокуратура взяла на контроль расследование отравления в кафе Нижнего Новгорода

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление всех обстоятельств отравления людей после посещения одного из кафе в Нижнем Новгороде. Проверка началась после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о заболевании посетителей заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.