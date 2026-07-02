Известного волгоградского адвоката не допустили к защите блогера Ульянова

Центральный райсуд продолжает рассматривать уголовное дело, фигурантом которого стал волгоградский блогер Алексей Ульянов. Следствие инкриминирует ему вымогательство. Называются суммы от 100 тысяч до шести миллионов рублей.
2 июля состоялось второе заседание. Обвиняемый представил нового адвоката Виталия Григорьева, известного по делу о доведении до самоубийства мальчика в Калмыкии. Однако гособвинение настояло, чтобы его не допустили к защите Ульянова.
Представитель прокуратуры обосновал это тем, что прежде Григорьев защищал ранее осуждённого Дайлиденко — свидетеля по делу блогера, которому тот оказывал информационные услуги. Адвокат настаивал, что законных оснований для его отвода нет, однако суд принял сторону гособвинения, пишет v102.ru.
Алексею Ульянову предложили защитника Милену Французову, но тот заявил, что в таком случае будет просто молчать.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что дело блогера Серенко передают в суд, ему вменяют целый ряд статей УК РФ.