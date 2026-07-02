Известного волгоградского адвоката не допустили к защите блогера Ульянова

Представитель прокуратуры обосновал это тем, что прежде Григорьев защищал ранее осуждённого Дайлиденко — свидетеля по делу блогера, которому тот оказывал информационные услуги. Адвокат настаивал, что законных оснований для его отвода нет, однако суд принял сторону гособвинения, пишет v102.ru.