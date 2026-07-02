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В парке «Сокольники» нашли тело утонувшего в пруду подростка

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Найдено тело 14-летнего подростка, которого искали в пруду в парке «Сокольники», сообщает столичная прокуратура.

«В пруду в районе Сокольники обнаружено тело 14-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, он пришел к водоему вечером 1 июля, решил искупаться, ушел под воду и не смог выплыть», — сказали в ведомстве.

Начата доследственная проверка, Преображенская межрайонная прокуратура контролирует ее ход и результаты.

Ранее сообщалось, что в Путяевском пруду, предварительно, утонул подросток. Водолазы начали его поиски вечером 1 июля, они продолжались и в ночные часы.