В парке «Сокольники» нашли тело утонувшего в пруду подростка

«В пруду в районе Сокольники обнаружено тело 14-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, он пришел к водоему вечером 1 июля, решил искупаться, ушел под воду и не смог выплыть», — сказали в ведомстве.