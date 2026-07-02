В парке «Сокольники» нашли тело утонувшего в пруду подростка

«В пруду в районе Сокольники обнаружено тело 14-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, он пришел к водоему вечером 1 июля, решил искупаться, ушел под воду и не смог выплыть», — сказали в ведомстве.
Начата доследственная проверка, Преображенская межрайонная прокуратура контролирует ее ход и результаты.
Ранее сообщалось, что в Путяевском пруду, предварительно, утонул подросток. Водолазы начали его поиски вечером 1 июля, они продолжались и в ночные часы.