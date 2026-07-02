Бывшего депутата из Перми осудили на 7 лет колонии

Решение суда по делу экс-депутата из Перми Константина Окунева* — 7 лет колонии общего режима, сообщил сайту perm.aif.ru адвокат подсудимого Иван Хозяйкин.
«Суд приговорил Окунева к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Решение о подаче апелляции будет принято после того, как нам выдадут приговор в полном объёме. В течение пяти дней мы его получим», — рассказала адвокат Иван Хозяйкин.
Напомним, Константин Окунев был задержан 29 октября 2025 года. Дело рассматривалось 1 и 2 июля 2026 года в Перми на выездном заседании 1-го Западного окружного военного суда. Подсудимый лично присутствовал на заседании. Его признали виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Гособвинение запрашивало наказание для него в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Защита просила оправдать подсудимого или ограничиться штрафом.
Константину Окуневу 57 лет. Ранее он занимался бизнесом (сеть продктовых магазинов) и политикой — избирался в Пермскую думу и региональный парламент (последний раз в 2006 году). По сообщениям СМИ, несколько лет назад он переехал со своей семьёй в Санкт-Петербург.
*Внесён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.