Бывшего депутата из Перми осудили на 7 лет колонии

Напомним, Константин Окунев был задержан 29 октября 2025 года. Дело рассматривалось 1 и 2 июля 2026 года в Перми на выездном заседании 1-го Западного окружного военного суда. Подсудимый лично присутствовал на заседании. Его признали виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Гособвинение запрашивало наказание для него в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Защита просила оправдать подсудимого или ограничиться штрафом.