Мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Ленобласти

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мотоциклисту оторвало ногу в ДТП с внедорожником в Комарово. Байкер некоторое время оставался в сознании и кричал от боли. Как рассказывают очевидцы, сразу после аварии раздался громкий крик байкера. Несмотря на тяжелейшие травмы, он еще некоторое время оставался в сознании. До приезда скорой помощь мужчине оказывали случайные прохожие.