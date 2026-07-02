В Ростовской области огонь полностью уничтожил дом многодетной семьи

В Миллерово огонь полностью уничтожил дом многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. ЧП произошло на Набережной улице. Возгорание началось с навеса пристройки частного дома. К счастью, хозяйка и дети успели вовремя покинуть горящее здание. На место прибыли огнеборцы, которые ликвидировали пожар на площади 90 кв. метров. К тушению привлекались 11 сотрудников МЧС на пяти спецмашинах.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше