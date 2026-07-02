Один человек погиб, пятеро пострадали в тройном ДТП в Хабаровском крае

В Вяземском районе Хабаровского края водитель погиб после столкновения трёх автомобилей на федеральной трассе А-370 «Уссури». Ещё пять человек получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Авария произошла 2 июля около 18:30 на 124-м километре дороги. По предварительным данным, 54-летний водитель Lada Vesta ехал со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Accord и Toyota Prius. От удара отечественное авто улетело в кювет и опрокинулось на крышу.
Водитель Lada Vesta скончался до приезда скорой помощи. Ещё пятеро участников ДТП получили травмы различной степени тяжести: всем им сейчас оказывается необходимая медпомощь.
В Госавтоинспекции уточнили, что в Honda Accord находились двое детей. Их, предварительно, перевозили с нарушением правил — без детских удерживающих устройств. Один ребёнок пострадал.
На месте продолжают работать сотрудники районной ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются.