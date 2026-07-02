Один человек погиб, пятеро пострадали в тройном ДТП в Хабаровском крае

Авария произошла 2 июля около 18:30 на 124-м километре дороги. По предварительным данным, 54-летний водитель Lada Vesta ехал со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Accord и Toyota Prius. От удара отечественное авто улетело в кювет и опрокинулось на крышу.