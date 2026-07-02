Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

— В 2020 год на меня через знакомых вышел Андрей Булгаков (сын депутата Волгоградской облдумы Сергея Булгакова, — Прим. ред. ИА «Высота 102»). Сказал, что на них идет наезд, помог с этим делом разобраться. Сказал, что также в этом деле Ульянов. Я встречался с Алексеем Ульяновым, поговорили. Самого Дайлиденко никогда не видел. Мы договорились, что по двести тысяч в месяц будут перечислять. Так продолжалось до 2023 года. Деньги платили, чтобы Ульянов не писал о Карсакове. Я его особо не трогал, — признался Серенко.