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В ДТП на трассе в Неман пострадала 8-летняя девочка

Она ехала в «Рено», который столкнулся с «Мерседесом».

Источник: Комсомольская правда

На трассе Калининград — Неман произошло ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка. О том, что произошло сегодня, 2 июля, в полдень, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Автомобиль «Мерседес», водитель которого при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении, врезался в «Рено». «Француз» ехал по главной дороге.

Девочка, которая находилась в нем, получила травмы.

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