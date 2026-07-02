В ДТП на трассе в Неман пострадала 8-летняя девочка

На трассе Калининград — Неман произошло ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка. О том, что произошло сегодня, 2 июля, в полдень, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Автомобиль «Мерседес», водитель которого при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении, врезался в «Рено». «Француз» ехал по главной дороге.
Девочка, которая находилась в нем, получила травмы.
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