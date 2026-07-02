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7,5 колонии получила уроженка Саратовской области за убийство бывшего мужа в Воронеже

Криминальная драма разыгралась в переулке Здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Суд установил, что 24 августа 2025 года 46-летняя уроженка Саратовской области находилась с бывшим мужем в квартире дома в переулке Здоровья в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Между ними вспыхнула словесная перепалка, в результате которой женщина пырнул оппонента ножом в живот, а неустановленным тупым предметом ударила по голове и конечностям. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Врачи пришли к выводу, что причиной смерти стало ранение живота, вызвавшее обильную кровопотерю. С момента задержания и до вынесения вердикта суда фигурантка находилась под стражей.

Она признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ближайшие 7,5 лет она проведет в исправительной колонии общего режима.

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