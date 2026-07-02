7,5 колонии получила уроженка Саратовской области за убийство бывшего мужа в Воронеже

Между ними вспыхнула словесная перепалка, в результате которой женщина пырнул оппонента ножом в живот, а неустановленным тупым предметом ударила по голове и конечностям. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Врачи пришли к выводу, что причиной смерти стало ранение живота, вызвавшее обильную кровопотерю. С момента задержания и до вынесения вердикта суда фигурантка находилась под стражей.