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Посол РФ Грызлов назвал атаку на автобус с белорусами военным преступлением

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Украина совершила целенаправленную атаку на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.

Источник: "Единая Россия"

Как сообщает пресс-служба посольства в Telegram-канале, дипломат отметил, что это уже второй подряд целенаправленный удар украинских террористов по гражданам Белоруссии на территории России.

«Сегодняшняя атака на туристический автобус не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Беларуси. Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным», — приводит слова Грызлова пресс-служба.

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