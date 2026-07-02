Посол РФ Грызлов назвал атаку на автобус с белорусами военным преступлением

«Сегодняшняя атака на туристический автобус не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Беларуси. Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным», — приводит слова Грызлова пресс-служба.