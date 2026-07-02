Трёх коммерсантов осудят за аферу с очистными сооружениями в Волгограде

По данным следствия, один из обвиняемых был подрядчиком, а два других — субподрядчиками в рамках муниципального контракта. Компании должны были выполнить первый этап сооружений биологической очистки на острове Голодный. В ходе работ они с декабря 2020 года по март 2023 года похитили больше 190 млн рублей, заменив оборудования на более низкое по стоимости.