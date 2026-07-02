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Трёх коммерсантов осудят за аферу с очистными сооружениями в Волгограде

В ходе работ они с декабря 2020 года по март 2023 года похитили больше 190 млн рублей, заменив оборудования на более низкое по стоимости.

Руководители трёх коммерческих организаций предстанут перед судом за аферу при строительстве очистных сооружений в Волгограде. Фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, один из обвиняемых был подрядчиком, а два других — субподрядчиками в рамках муниципального контракта. Компании должны были выполнить первый этап сооружений биологической очистки на острове Голодный. В ходе работ они с декабря 2020 года по март 2023 года похитили больше 190 млн рублей, заменив оборудования на более низкое по стоимости.

«В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых и изъяты активы возглавляемых ими фирм на сумму более 206 млн рублей», — сообщает представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

Ранее директора компании «ВСП Групп» Сергея Камнева, замешанного в отмывании бюджетных средств, осудили в Волжском.