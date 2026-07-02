Трёх коммерсантов осудят за аферу с очистными сооружениями в Волгограде

Руководители трёх коммерческих организаций предстанут перед судом за аферу при строительстве очистных сооружений в Волгограде. Фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, один из обвиняемых был подрядчиком, а два других — субподрядчиками в рамках муниципального контракта. Компании должны были выполнить первый этап сооружений биологической очистки на острове Голодный. В ходе работ они с декабря 2020 года по март 2023 года похитили больше 190 млн рублей, заменив оборудования на более низкое по стоимости.
«В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых и изъяты активы возглавляемых ими фирм на сумму более 206 млн рублей», — сообщает представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.
Ранее директора компании «ВСП Групп» Сергея Камнева, замешанного в отмывании бюджетных средств, осудили в Волжском.