Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сына уральского бизнесмена Ставицкого задержали за подкуп на 162 млн рублей

Сын уральского предпринимателя Аркадий Ставицкий стал фигурантом дела о коммерческом подкупе при закупке металлоконструкций. Следствие полагает, что он сговорился с бизнесменом Василием Моськиным о поставках по завышенным ценам. Для сокрытия махинаций сообщники создали видимость законной сделки через подконтрольную фирму.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Задержаны участники коррупционной схемы, связанной с закупкой металлоконструкций по завышенным ценам. Среди фигурантов дела — Аркадий Ставицкий, сын известного уральского бизнесмена Юрия Ставицкого. Об этом сообщает телеграм-канал РЕН ТВ.

По версии следствия, Аркадий Ставицкий договорился с предпринимателем Василием Моськиным о поставке металлоконструкций по искусственно завышенной стоимости. За заключение контракта Ставицкий планировал передать контрагенту около 162 миллионов рублей наличными. Предполагалось, что сообщники будут присваивать часть средств на каждом этапе сделки. Для сокрытия финансовых махинаций Моськин перепродал продукцию через подконтрольную ему фирму, создав видимость законной коммерческой операции.

В отношении Аркадия Ставицкого и Василия Моськина возбуждены уголовные дела по статьям о коммерческом подкупе. В рамках расследования в домах фигурантов были проведены обыски, а имущество Ставицкого арестовано.