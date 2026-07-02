Сына уральского бизнесмена Ставицкого задержали за подкуп на 162 млн рублей

По версии следствия, Аркадий Ставицкий договорился с предпринимателем Василием Моськиным о поставке металлоконструкций по искусственно завышенной стоимости. За заключение контракта Ставицкий планировал передать контрагенту около 162 миллионов рублей наличными. Предполагалось, что сообщники будут присваивать часть средств на каждом этапе сделки. Для сокрытия финансовых махинаций Моськин перепродал продукцию через подконтрольную ему фирму, создав видимость законной коммерческой операции.