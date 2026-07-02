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Самолет Air Astana три часа кружил в небе и вернулся в Алматы

Самолет Air Astana, следовавший из Алматы в Астану, после нескольких попыток приземления был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной стали сложные погодные условия, передает NUR.KZ.

Самолет Air Astana, выполнявший рейс КС641 по маршруту Алматы-Астана, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неблагоприятной погоды.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. По информации перевозчика, экипаж пытался выполнить посадку сначала в Астане, а затем в Караганде, однако погодные условия не позволили безопасно завершить рейс. Пассажиры рассказали, что самолет находился в воздухе более трех часов, после чего вернулся в Алматы. Редакция NUR.KZ обратилась за комментарием в пресс-службу Air Astana.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Астане и Караганде самолет, выполнявший сегодня рейс КС641 по маршруту Алматы-Астана, вернулся в Алматы и сейчас вылетает в Астану», — говорится в сообщении.