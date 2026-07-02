Самолет Air Astana три часа кружил в небе и вернулся в Алматы

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. По информации перевозчика, экипаж пытался выполнить посадку сначала в Астане, а затем в Караганде, однако погодные условия не позволили безопасно завершить рейс. Пассажиры рассказали, что самолет находился в воздухе более трех часов, после чего вернулся в Алматы. Редакция NUR.KZ обратилась за комментарием в пресс-службу Air Astana.