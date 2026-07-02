Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве вынесли приговор организаторам сети по легализации 100 тысяч мигрантов

В столице завершилось рассмотрение дела о масштабной организации незаконной миграции. Преступная группа, включавшая сотрудников миграционного отдела, создала сеть хостелов для фиктивной регистрации иностранцев. Доход от преступного бизнеса превысил 420 миллионов рублей, а фигуранты получили от 8 до 17 лет колонии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Московский суд приговорил 12 фигурантов дела о масштабной организации незаконной миграции. Преступная группа, в которую входили сотрудники полиции, за четыре года незаконно поставила на учет более 100 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

С 2018 по 2022 год злоумышленники при содействии сотрудников миграционного отдела ОМВД по району Западное Дегунино создали в столичном регионе сеть хостелов для фиктивной регистрации иностранцев. За это время участники ОПГ поставили на учет более 100 тысяч человек: мигранты получали документы даже при отсутствии свободных мест в помещениях и фактически никогда не жили по указанным адресам. Преступный бизнес принес организаторам доход в размере почти 420 миллионов рублей.

Фигурантов признали виновными в создании преступного сообщества, организации незаконной миграции и превышении полномочий. Суд назначил им от 8 до 17 лет лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в 470 миллионов рублей, арестовав их имущество в счет обеспечения приговора.