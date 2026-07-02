В Москве вынесли приговор организаторам сети по легализации 100 тысяч мигрантов

Московский суд приговорил 12 фигурантов дела о масштабной организации незаконной миграции. Преступная группа, в которую входили сотрудники полиции, за четыре года незаконно поставила на учет более 100 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
С 2018 по 2022 год злоумышленники при содействии сотрудников миграционного отдела ОМВД по району Западное Дегунино создали в столичном регионе сеть хостелов для фиктивной регистрации иностранцев. За это время участники ОПГ поставили на учет более 100 тысяч человек: мигранты получали документы даже при отсутствии свободных мест в помещениях и фактически никогда не жили по указанным адресам. Преступный бизнес принес организаторам доход в размере почти 420 миллионов рублей.
Фигурантов признали виновными в создании преступного сообщества, организации незаконной миграции и превышении полномочий. Суд назначил им от 8 до 17 лет лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в 470 миллионов рублей, арестовав их имущество в счет обеспечения приговора.