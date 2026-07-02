В Москве вынесли приговор организаторам сети по легализации 100 тысяч мигрантов

С 2018 по 2022 год злоумышленники при содействии сотрудников миграционного отдела ОМВД по району Западное Дегунино создали в столичном регионе сеть хостелов для фиктивной регистрации иностранцев. За это время участники ОПГ поставили на учет более 100 тысяч человек: мигранты получали документы даже при отсутствии свободных мест в помещениях и фактически никогда не жили по указанным адресам. Преступный бизнес принес организаторам доход в размере почти 420 миллионов рублей.