Из-за ЧП в Татарстане поезда на Нижний Новгород идут с опозданием

В частности, с отставанием от графика следовал поезд № 52 Нижний Новгород — Ижевск, а также три московских состава, шедших в Круглое Поле, Барнаул и Улан-Удэ. Пострадавших в результате происшествия нет, угроза для экологической безопасности региона также отсутствует. Причины случившегося сейчас выясняются.