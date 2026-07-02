Из-за ЧП в Татарстане поезда на Нижний Новгород идут с опозданием

Ночью 2 июля на перегоне Арск — Корса Горьковской железной дороги в Республике Татарстан произошел сход двух вагонов грузового поезда. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, инцидент привел к временной остановке движения и задержке нескольких пассажирских поездов, чей маршрут проходит в том числе через Нижегородскую область.
В частности, с отставанием от графика следовал поезд № 52 Нижний Новгород — Ижевск, а также три московских состава, шедших в Круглое Поле, Барнаул и Улан-Удэ. Пострадавших в результате происшествия нет, угроза для экологической безопасности региона также отсутствует. Причины случившегося сейчас выясняются.
К 15:14 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на участке с привлечением двух специализированных поездов. Движение составов на перегоне полностью восстановлено по обоим путям и осуществляется в штатном режиме, а все задержанные пассажирские поезда уже введены в график.
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