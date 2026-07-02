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В Борском округе из водоёма извлекли тело ребёнка — начата доследственная проверка

Трагическое происшествие случилось в деревне Ивонькино.

Источник: Время

В Борском городском округе Следственным управлением Следственного комитета по Нижегородской области организована доследственная проверка по факту гибели малолетнего на водоёме. Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, 2 июля водолазами МЧС было извлечено тело мальчика из водоёма в деревне Ивонькино. Следователи установили, что ребёнок находился на воде в компании сверстников без взрослых.

На месте происшествия проводится осмотр, назначена судебно‑медицинская экспертиза для установления причин смерти. В рамках проверки следователи выясняют все обстоятельства инцидента; по её результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает о правилах безопасности на воде и просит жителей региона не оставлять детей без присмотра у водоёмов; не входить в воду в запрещённых местах; купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели; не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки. Детям запрещается выходить на водоёмы без взрослых, стоять на обрывистом берегу, собираться на мостиках, плотинах и запрудах, а также измерять глубину водоёма.

Ранее сообщалось, что тело погибшего ребенка достали из водоема в Вознесенском округе.

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