В Борском округе из водоёма извлекли тело ребёнка — начата доследственная проверка

Следственное управление напоминает о правилах безопасности на воде и просит жителей региона не оставлять детей без присмотра у водоёмов; не входить в воду в запрещённых местах; купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели; не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки. Детям запрещается выходить на водоёмы без взрослых, стоять на обрывистом берегу, собираться на мостиках, плотинах и запрудах, а также измерять глубину водоёма.