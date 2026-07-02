На востоке Пермского края подтопило село после продолжительных ливней

«Пострадавших среди жителей и животных нет, угрозы жизни и здоровью людей не зафиксировано. Отмечен ущерб сельскохозяйственным посадкам. Транспортное сообщение сохраняется в штатном режиме», — говорится в экстренном сообщении окружных властей.