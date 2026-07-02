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В кафе, где отравились нижегородцы с ребенком, нашли санитарные нарушения

Работа заведения приостановлена, специалисты проводят эпидемиологическое расследование.

Источник: Комсомольская правда

В кафе на улице Алексеевской в Нижнем Новгороде, после посещения которого несколько человек, включая трехлетнего ребенка, попали в инфекционную больницу, специалисты выявили нарушения санитарного законодательства. В настоящее время работа заведения приостановлена, а эпидемиологическое расследование продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По информации ведомства, после регистрации случаев кишечной инфекции сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно начали санитарно-противоэпидемические мероприятия. Во время проверки были отобраны пробы воды и готовой продукции, смывы с поверхностей, а также образцы пищевых продуктов для лабораторных исследований. Кроме того, проводится обследование персонала кафе.

Напомним, о массовом ухудшении самочувствия посетителей стало известно накануне. По словам пострадавших, симптомы появились спустя несколько часов после завтрака. Среди заболевших оказался трехлетний ребенок, которого госпитализировали с высокой температурой и обезвоживанием. Некоторые пациенты сообщили, что врачи предварительно заподозрили сальмонеллез, однако окончательные результаты исследований пока не опубликованы. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация остается на строгом контроле.

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