В кафе, где отравились нижегородцы с ребенком, нашли санитарные нарушения

В кафе на улице Алексеевской в Нижнем Новгороде, после посещения которого несколько человек, включая трехлетнего ребенка, попали в инфекционную больницу, специалисты выявили нарушения санитарного законодательства. В настоящее время работа заведения приостановлена, а эпидемиологическое расследование продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.