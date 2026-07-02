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Минздрав: пострадавшие от дрона ВСУ белорусы обследованы и отпущены домой

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Пострадавшие белорусы в результате атаки украинского беспилотника на автобус в районе пункта пропуска «Красный Камень» отказались от госпитализации после обследования, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Там отметили, что пострадавшие в количестве трех человек были доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу, где их осмотрела мультидисциплинарная бригада врачей.

«Проведены все необходимые исследования, включая компьютерную томографию», — говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи двое водителей и пассажир приняли решение отказаться от дальнейшего лечения в стационаре. В Минздраве отметили, что все они находятся в стабильном состоянии.

По информации ведомства, за пострадавшими будет организовано амбулаторное наблюдение по месту жительства.

«Ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения», — добавили в Минздраве.

В свою очередь главный врач Гомельской областной клинической больницы Андрей Табаньков уточнил корреспонденту Sputnik, что у пациентов были диагностированы травмы разной локализации, им оказан весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

«Все травмы не относятся к тяжелым», — сказал Табаньков.

Инцидент с дроном произошел около полудня четверга в районе пункта пропуска «Красный камень» в Брянской области — украинский беспилотник атаковал туристический автобус, направлявшийся из Минска в Анапу. В салоне находились 19 человек. В результате пострадали трое — два водителя и один пассажир, они получили легкие ранения. Незамедлительно прибывшая на место бригада медиков оказала им необходимую помощь, к настоящему моменту все граждане Беларуси уже возвращены в Гомельскую область.