Минздрав: пострадавшие от дрона ВСУ белорусы обследованы и отпущены домой

Там отметили, что пострадавшие в количестве трех человек были доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу, где их осмотрела мультидисциплинарная бригада врачей.
«Проведены все необходимые исследования, включая компьютерную томографию», — говорится в сообщении.
После оказания медицинской помощи двое водителей и пассажир приняли решение отказаться от дальнейшего лечения в стационаре. В Минздраве отметили, что все они находятся в стабильном состоянии.
По информации ведомства, за пострадавшими будет организовано амбулаторное наблюдение по месту жительства.
«Ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения», — добавили в Минздраве.
В свою очередь главный врач Гомельской областной клинической больницы Андрей Табаньков уточнил корреспонденту Sputnik, что у пациентов были диагностированы травмы разной локализации, им оказан весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
«Все травмы не относятся к тяжелым», — сказал Табаньков.
Инцидент с дроном произошел около полудня четверга в районе пункта пропуска «Красный камень» в Брянской области — украинский беспилотник атаковал туристический автобус, направлявшийся из Минска в Анапу. В салоне находились 19 человек. В результате пострадали трое — два водителя и один пассажир, они получили легкие ранения. Незамедлительно прибывшая на место бригада медиков оказала им необходимую помощь, к настоящему моменту все граждане Беларуси уже возвращены в Гомельскую область.