Минздрав: пострадавшие от дрона ВСУ белорусы обследованы и отпущены домой

Инцидент с дроном произошел около полудня четверга в районе пункта пропуска «Красный камень» в Брянской области — украинский беспилотник атаковал туристический автобус, направлявшийся из Минска в Анапу. В салоне находились 19 человек. В результате пострадали трое — два водителя и один пассажир, они получили легкие ранения. Незамедлительно прибывшая на место бригада медиков оказала им необходимую помощь, к настоящему моменту все граждане Беларуси уже возвращены в Гомельскую область.