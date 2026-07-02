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Восемь пожаров за день: в Севастополе горят леса и сухая трава

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе за день вспыхнуло восемь природных пожаров. Огонь охватил лес у садоводческого товарищества и сухую траву. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Отмечается, что причинами возгораний становятся жаркая погода и человеческая беспечность.

«С сегодняшнего утра в регионе шесть раз горела сухая трава. Также дважды подразделения МЧС России реагировали на сообщения о возгорании леса», — отметили спасатели.

Сухая растительность загорелась в районе улицы Казачья — там огонь охватил 1 гектар растительности, еще тысячу «квадратов» сухостоя потушили по улице Летчика Есауленко, перечислили в МЧС.

Лес горел возле улицы Грибная и садоводческого товарищества «Надежда-1». Там огонь удалось остановить на площадях 300 и 500 метров соответственно.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о локализации лесного пожара в окрестностях города, который вспыхнул 1 июля после атаки ВСУ и охватил 28 гектаров лесных территорий.

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