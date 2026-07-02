Восемь пожаров за день: в Севастополе горят леса и сухая трава

Отмечается, что причинами возгораний становятся жаркая погода и человеческая беспечность.
«С сегодняшнего утра в регионе шесть раз горела сухая трава. Также дважды подразделения МЧС России реагировали на сообщения о возгорании леса», — отметили спасатели.
Сухая растительность загорелась в районе улицы Казачья — там огонь охватил 1 гектар растительности, еще тысячу «квадратов» сухостоя потушили по улице Летчика Есауленко, перечислили в МЧС.
Лес горел возле улицы Грибная и садоводческого товарищества «Надежда-1». Там огонь удалось остановить на площадях 300 и 500 метров соответственно.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о локализации лесного пожара в окрестностях города, который вспыхнул 1 июля после атаки ВСУ и охватил 28 гектаров лесных территорий.