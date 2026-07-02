Еще один ребенок утонул в Нижегородской области

В Нижегородской области спасатели достали из воды тело утонувшего ребенка. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
Происшествие произошло в деревне Ивонькино на Бору. Силами 6 спасателей и 1 единицы техники из безымянного водоема достали тело ребенка.
По данным следователей, мальчик находился на водоеме в компании сверстников. Взрослых с ними не было.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что ребенок и двое взрослых утонули в Нижегородской области за прошедшую неделю.
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