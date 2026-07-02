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Еще один ребенок утонул в Нижегородской области

Происшествие произошло на безымянном водоеме.

В Нижегородской области спасатели достали из воды тело утонувшего ребенка. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Происшествие произошло в деревне Ивонькино на Бору. Силами 6 спасателей и 1 единицы техники из безымянного водоема достали тело ребенка.

По данным следователей, мальчик находился на водоеме в компании сверстников. Взрослых с ними не было.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что ребенок и двое взрослых утонули в Нижегородской области за прошедшую неделю.

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